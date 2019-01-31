Украину накроют магнитные бури: названы даты

Коллаж РБК-Украина

Астрономы утверждают, что мощных солнечный вспышек в 2019 году не ожидается

Магнитные бури могут возникнуть на различном фоне, и их природа появления неожиданна. Достаточно долгий период времени данное явление не беспокоило украинцев, поэтому решило напомнить о себе в ближайшем месяце. Об этом сообщает Meteoprog.

К слову, синоптики и астрономы утверждают, что мощных солнечных вспышек в 2019 году не ожидается, но исключения также будут. Например, геомагнитные бури будут активно проявлять себя в феврале и уже 1 числа на Земле ожидается магнитная буря класса G1.

Фото: (meteoprog.ua)

19 февраля магнитосфера нашей планеты будет возбуждена, а 20 числа возможен "шторм" категории G1. Наиболее сильными магнитные бури будут в северных районах Украины и в северных странах, а также в метро и самолете. По возможности избегайте таких мест.

В эти дни лучше отказаться от алкоголя и сигарет, а также не заниматься тяжелой физической активностью. Помимо того, важно высыпаться и составить правильный рацион. Ведь в этот период ваш организм более уязвим, нежели в другие дни.

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