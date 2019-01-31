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Украину накроют магнитные бури: названы даты

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 17:11
Украину накроют магнитные бури: названы даты
Коллаж РБК-Украина

Астрономы утверждают, что мощных солнечный вспышек в 2019 году не ожидается

Магнитные бури могут возникнуть на различном фоне, и их природа появления неожиданна. Достаточно долгий период времени данное явление не беспокоило украинцев, поэтому решило напомнить о себе в ближайшем месяце. Об этом сообщает Meteoprog.

К слову, синоптики и астрономы утверждают, что мощных солнечных вспышек в 2019 году не ожидается, но исключения также будут. Например, геомагнитные бури будут активно проявлять себя в феврале и уже 1 числа на Земле ожидается магнитная буря класса G1.

Украину накроют магнитные бури: названы датыФото: (meteoprog.ua)

19 февраля магнитосфера нашей планеты будет возбуждена, а 20 числа возможен "шторм" категории G1. Наиболее сильными магнитные бури будут в северных районах Украины и в северных странах, а также в метро и самолете. По возможности избегайте таких мест.

В эти дни лучше отказаться от алкоголя и сигарет, а также не заниматься тяжелой физической активностью. Помимо того, важно высыпаться и составить правильный рацион. Ведь в этот период ваш организм более уязвим, нежели в другие дни.

Напомним, что соседей Украины накрыли ураганы и ледяные дожди.

Ранее в курортном городе Анталья, где ранее торнадо унес 20-летнюю девушку, снова обрушился смерч. Бушующий торнадо перевернул автобус, который вез пассажиров в аэропорт. В результате данной аварии пострадали около 12 человек.

Мы писали, что из-за торнадо в американском Иллинойсе, которое произошло в декабре 2018, пострадали не менее 21 человек.

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