Магнитные бури в марте: названы самые опасные даты

В марте ожидается самый большой всплеск магнитных колебаний

Март 2019 года станет одним из самых тяжелых месяцев по количеству магнитных колебаний. В первом месяце весны ожидается четыре больших магнитных бури и десять незначительных магнитных колебаний. Ближайшая сильная магнитная буря накроет страну уже в эту пятницу, 1 марта.

Самыми тяжелыми днями в марте из-за всплесков солнечной активности и магнитных колебаний станут 1, 19, 27 и 28 марта. В эти дни медики рекомендуют украинцам избегать сильных физических и психологических нагрузок, побольше отдыхать. Людям с хроническими заболеваниями – держать лекарства поближе, высыпаться и не перегружать организм тяжелой едой.

Также по прогнозам ожидаются и менее сильные магнитные колебания, которые тем не менее могут также повлиять на самочувствие.

Специалисты предупредили, что незначительные магнитные бури ожидаются 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 и 29 марта.

В эти дни стоит избегать волнений и тяжелой физической работы. Чтобы избежать нервного перенапряжения, головных болей, мигрени – нужно ограничить употребление жирной и острой пищи, исключить алкоголь из рациона.

В такие дни нужно пить побольше воды, успокоительного чая, к примеру, с мелиссой и употреблять побольше витамина С. Также рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе и воздержаться от дальних поездок.

Пожилым людям, гипертоникам и сердечникам в эти дни следует быть осторожными, держать аптечку под рукой и избегать стрессовых ситуаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину накроют мощные магнитные бури и рассказали о том, как от них уберечься.

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