Мало дал: избиение соседа за громкую музыку рассорило сеть

Киевлянин избил соседа и нарвался на критику пользователей

10 марта сосед жестоко избил молодого мужчину за громкую музыку, многократно ударив его ногой по голове. Данный инцидент рассорил сеть и вызвал негодование у пользователей.

Напомним, в ролике видно, как девушка позвонила в квартиру, а ее спутник в это время прятался за дверью. Затем мужчина ворвался в жилище и начал избивать соседа, а после - продолжил расправу в общем коридоре.

Пользователи сети неоднозначно восприняли данную новость. Кто-то посчитал, что пострадавший получил по заслугам, а кто-то стал на сторону меломана, утверждая, что насилием ничего решать нельзя:

"Если бы закон работал и любителю музыки впаяли штраф - не пришлось бы бить этого меломана, а так есть причина и есть следствие! Уверен, что ему не раз делали замечание, которое он игнорировал";

"У нас законов нет. И правильно парень сделал, если не доходит с первого раза";

"Быдло, которое добивает лежачего пацана... Ничего там геройского нет";

"Тот, кто слушал музыку - является потерпевшим, потому что он имеет право слушать громкую музыку с 9 утра до 8 вечера. А тот ненормальный должен сидеть за избиение с особой жестокостью";

"Это не дает никому права устраивать самосуд! Для начала нужно было вызвать полицию, а это просто беспредел за который нужно отвечать перед законом. Я не поддерживаю такой метод воздействия";

"Вот к чему приводит бездействие полиции";

К слову, в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной - они повалили его на землю и жестоко избили.

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