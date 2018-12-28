"Маришка нам дает силы": актеры "Дизель шоу" о трагической аварии и планах

Фото: коллаж РБК-Украина

Артисты вспомнили детали жуткого ДТП 20 октября на трассе Львов-Киев, в котором погибла Марина Поплавская

Актеры студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Яна Глущенко и Александр Бережок в интерью рассказали о жутком ДТП, в котором погибла Марина Поплавская. По их словам, необходимости выезда в ту роковую ночь 20 октября не было, сообщает Obozrevatel.

Из-за плотного графика им не хотелось тратить время на гостиницу и не увидиться с семьями, отметил Бережок, так как нужно было ехать в Германию.

"Поэтому решили поехать пораньше домой, к семье, приехать утром и побыть подольше дома. Мы всегда так старались делать, если была возможность", - сказал он.

Крутоголов отметил, что не раз пытался уговорить Поплавскую поменять в автобусе место, которое было самым небезопасным.

Фото: Егор Крутоголов (instagram.com/dizelmano)

Она постоянно отказывалась и твердила: "Мальчик мой, моя попа наездила столько километров, что если собрать здесь все ваши попы, километраж вы все равно не добьете".

Актер добавил, что это был ее выбор и они не могли в это лезть.

Поплавская в автобусе не любила спать на кровати, так как ей было неудобно.

Глущенко рассказала, что проснулась от виляния автобуса за пару секунды до столкновения.

Фото: Яна Глущенко (instagram.com/yamo4ka)

Бережок проснулся уже после удара - у него заболели ноги и не работала спина.

"Я еще не мог разобраться, что с моими ногами. Они у меня не шевелились и я думал, не дай Бог это будет перелом позвоночника", - рассказал он.

Фото: Александр Бережок с семьей (instagram.com/dizelstudio)

По словам Крутоголова, его нога была вывернута в обратную сторону, "как у кузнечика".

Актеры отметили, что после сметрельного ДТП не рассматривали вопрос о закрытии проекта "Дизель Шоу".

"Потому что мы все уверены и знаем, Марина нам это сама не раз произносила: она хотела, независимо от того, будет она в проекте или нет, чтобы он жил и продавался, потому что она его любила и была благодарна ему за многое". - сказал Крутоголов.

В свою очередь Глущенко отметила, что у актеров намечается очень плотный график, "и Маришка нам дает силы, потому что продолжаем мы ради нее и ради зрителей".

Она также рассказала про огромную поддержку со стороны зрителей.

"Мы просто не имеем права даже думать об этом", - подчеркнула артистка.

Напомним, недавно актеры студии "Дизель Шоу" собрались вместе под новогодней елкой и снялись в праздничной фотосессии. На кадрах они пьют шампанское, а за своими коллегами с экрана монитора наблюдает погибшая в аварии Марина Поплавская.

Также участники "Дизель Шоу" анонсировали свой дополнительный новый концерт в Киеве во Дворце "Украина" 27 февраля. Шоу называется "Марина с нами".

Как сообщалось ранее, актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов недавно сыграл в спектакле вместе с артистами Театра "Квартет И", приехавшими на гастроли в Киев.

Также мы писали о том, что артисты "Дизель шоу" почтили память безвременно ушедшей коллеги Марины Поплавской.