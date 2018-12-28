"Маришка нам дає сили": актори "Дизель шоу" про трагічну аварію та плани

Фото: колаж РБК-Україна

Артисти згадали деталі жахливої ДТП 20 жовтня на трасі Львів-Київ, у якій загинула Марина Поплавська

Актори студії "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, Яна Глущенко та Олександр Бережок в інтер'ю розповіли про жахливу ДТП, в якій загинула Марина Поплавська. За їх словами, необхідність виїзду у ту фатальну ніч 20 жовтня не було, повідомляє Obozrevatel.

Через щільний графіка їм не хотілося витрачати час на готель і не побачитись із сім'ями, зазначив Бережок, бо потрібно було їхати до Німеччини.

"Тому вирішили поїхати раніше додому, до сім'ї, приїхати вранці та побути довше вдома. Ми завжди намагалися робити, якщо була можливість", - сказав він.

Крутоголов зазначив, що не раз намагався умовити Поплавський поміняти в автобусі місце, яке було найбільш небезпечним.

Фото: Єгор Крутоголов (instagram.com/dizelmano)

Вона постійно відмовлялася і повторювала: "Хлопчик мій, моя попа наїздила стільки кілометрів, що якщо зібрати тут всі ваші попи, кілометраж ви все одно не поб'єте".

Актор додав, що це був її вибір і вони не могли в це лізти.

Поплавська в автобусі не любила спати на ліжку, так як їй було незручно.

Глущенко розповіла, що прокинулася від виляння автобуса за пару секунд до зіткнення.

Фото: Яна Глущенко (instagram.com/yamo4ka)

Бережок прокинувся вже після удару - у нього заболіли ноги і не працювала спина.

"Я ще не міг розібратися, що з моїми ногами. Вони у мене не ворушилися і я думав, не дай Бог це буде перелом хребта", - розповів він.

Фото: Олександр Бережок з сім'єю (instagram.com/dizelstudio)

За словами Крутоголова, його нога була вивернута у зворотний бік, "як у коника".

Актори зазначили, що після сметрельної ДТП не розглядали питання про закриття проекту "Дизель Шоу".

"Тому що ми всі впевнені і знаємо, Марина нам це сама не раз вимовляла: вона хотіла, незалежно від того, буде вона в проекті чи ні, щоб він жив і продавався, тому що вона його любила і була вдячна йому за багато". - сказав Крутоголов.

У свою чергу Глущенко зазначила, що у акторів намічається дуже щільний графік, "і Маришка дає нам сили, тому що ми продовжуємо заради неї і заради глядачів".

Вона також розповіла про величезну підтримку з боку глядачів.

"Ми просто не маємо права навіть думати про це", - підкреслила артистка.

Нагадаємо, нещодавно актори студії "Дизель Шоу" зібралися разом під новорічною ялинкою і знялися у святковій фотосесії. На кадрах вони п'ють шампанське, а за своїми колегами з екрану монітора спостерігає загинула в аварії Марина Поплавська.

Також учасники "Дизель Шоу" анонсували свій новий додатковий концерт у Києві в Палаці "Україна" 27 лютого. Шоу називається "Марина з нами".

Як повідомлялося раніше, актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов нещодавно зіграв у виставі разом з артистами Театру "Квартет І", що приїхали на гастролі в Київ.

Також ми писали про те, що артисти "Дизель шоу" вшанували пам'ять передчасно пішла колеги Марини Поплавської.