Мать Примова объявила голодовку: стало известно о состоянии матери узника Кремля

25 июня женщина отмечает свой день рождения

В оккупированном Крыму шестой день подряд голодает мать крымского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова - Раиме Примова. За этот период она потеряла три килограмма. Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что Раиме Примова имеет вторую группу инвалидности, у нее отсутствует одна почка.

"Раиме Примова продолжает свою голодовку. За 6 дней она похудела на 3 кг (прежний вес 74 кг). Сегодня, по настоянию родственников, Раиме сходила на прием к терапевту в больнице г. Севастополь", - сообщили в сети.

Мать политзаключенного сдала необходимые анализы, в частности, биохимический анализ крови.

"Терапевт, понимая мотивацию и материнские чувства пациентки, тем не менее настаивает на немедленном прекращении голодовки. Считает такое решение отчаянным и опасным для здоровья", - подчеркнули в сообществе.

"У Раиме Примовой сегодня день рождения. Ей исполнилось 68 лет. Самым лучшим подарком для нее было бы возвращение ее сына домой", - отметили в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/crimeansolidarity)

Напомним, 68-летняя Раиме Примова требует, чтобы ее сына Нури Примова внесли в списки на обмен. Она написала заявление в Управление ФСБ РФ по Крыму с требованием обменять ее сына.

Нури является гражданином Украины. Он находится в российской колонии. В сентябре 2017 года суд в Ростове-на-Дону дал ему и другим фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" пять лет исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку.

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