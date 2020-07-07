Медики рассказали о главной причине смерти от коронавируса

Ученые рассказали, почему коронавирус является смертельно опасным и назвали причину летальных случаев от него.

Специалисты заявили, что размножение коронавируса приводит к повреждениям на стенках сосудов. Из-за этого высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов, а значит — инсультов и других нарушений в работе кровеносной системы. Этим может объясняться высокая смертность пациентов с COVID-19. Об этом сообщает "Рамблер".

В исследовании ученых говорится, что связь тяжелой формы коронавируса с повышенным содержанием факторов может быть причиной того, почему некоторые больные чувствуют себя нормально, а некоторым необходима искусственная вентиляция легких. Уровень и активность этого белка могут отличаться у разных людей.

Отмечается, что у мужчин этого белка больше, чем у женского пола. Специалисты уверены, что острый респираторный дистресс-синдром тоже может быть связан с факторами фон Виллебранда.

Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 564 новых случаев COVID-19.

Кстати, киевская власть приняла решение разрешить работу ресторанов после 22:00. Также разрешили работу кинотеатров.

В частности, власти Киева разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. Впрочем, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.

Как мы ранее писали, ученые обнаружили связь между ДНК неандертальцев и склонности к коронавирусу.