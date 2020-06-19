Медики рассказали, почему некоторые люди едят и не толстеют

Ученые рассказали, почему некоторые люди могут есть абсолютно все продукты и не поправляться. По словам специалистов, секрет этих счастливчиков в генетических особенностях, которые имеют отношение к работе системы обмена веществ.

Были изучены две группы участников — одну из них составили обычные люди, а другую — люди, масса тела которых остается в пределах нормы даже когда они едят жирную пищу и фастфуд. Изучив генетические особенности двух групп, ученые выяснили, что за стройность отвечает ген ALK — а точнее, его уникальная мутация. Об этом сообщает Planet Today.

"Мы изучили две группы участников — одну из них составили обычные люди, а другую — люди, масса тела которых остается в пределах нормы даже в тех случаях, когда они начинают есть такую вредную и чрезмерно калорийную еду, как фастфуд. Изучив генетические особенности двух групп, мы установили причину стройности некоторых людей. Это — уникальная мутация в гене ALK", — рассказали авторы исследования.

Это открытие поможет создать эффективное лекарство, которое в будущем может противостоять ожирению у некоторых людей.

Если деактивировать ген ALK (а у людей с уникальными метаболическими особенностями он как раз деактивирован), то можно ограничить набор лишнего веса даже при неправильном питании. Ученые уже подтвердили соответствующие предположение, та как проводили опыты на мышах и насекомых.

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