Медики розповіли, чому деякі люди їдять і не товстіють

Вчені розповіли, чому деякі люди можуть абсолютно всі продукти і не поправлятися. За словами фахівців, секрет цих щасливчиків у генетичних особливостях, які мають відношення до системи обміну речовин.

Були вивчені дві групи учасників — одну з них склали звичайні люди, а іншу — люди, маса тіла яких залишається у межах норми навіть коли вони їдять жирну їжу і фастфуд. Вивчивши генетичні особливості двох груп, вчені з'ясували, що за стрункість відповідає ген ALK — а точніше, його унікальна мутація. Про це повідомляє Planet Today.

"Ми вивчили дві групи учасників — одну з них склали звичайні люди, а іншу — люди, маса тіла яких залишається у межах норми навіть у тих випадках, коли вони починають їсти таку шкідливу і надмірно калорійну їжу, як фастфуд. Вивчивши генетичні особливості двох груп, ми встановили причину стрункості деяких людей. Це — унікальна мутація в гені ALK", — розповіли автори дослідження.

Це відкриття допоможе створити ефективні ліки, які в майбутньому можуть протистояти ожирінню у деяких людей.

Якщо вимкнути ген ALK (а у людей з унікальними метаболічними особливостями він як раз деактивований), то можна обмежити набір зайвої ваги навіть при неправильному харчуванні. Науковці уже підтвердили відповідні припущення, та як проводили досліди на мишах і комах.

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