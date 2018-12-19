Медведь набросился на украинку: история получила продолжение

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшая перенесла две операции и готовится к третьей

Львовянка Екатерина Бридун, на которую набросился медведь в начале декабря, хочет получит от владельцев базы, на которой произошел инцидент, средства на лечение. Об этом пишет Zaxid.net.

Инцидент произошел на территории базы отдыха "Христиана", которая находится в селе Голошина Верховинского района Ивано-Франковской области. Девушка утверждает, что она спокойно подошла к клетке с медведем со стороны детской площадки. Она хотела сфотографировать животное и в тот момент он не проявлял никаких признаков агрессии. Но стоило Катерине повернуться спиной к клетке, как медведь схватил ее за куртку, за волосы и стал грызть ее руку.

Ее спас мужчина, который сопровождал Катерину и ее подругу Настю в поездке. Он начал бросать медведю снег в морду и тот отпустил свою жертву. У пострадавшей девушки остались царапины, синяки. Медведь выдрал ей часть волос, и она получила перелом обеих костей правого предплечья со смещением. Также у нее кусано-рваная рана руки.

На данный момент Катерина Бридун до сих пор находится в больнице. Она уже перенесла две операции и готовится к третьей. Также ей предстоит долгий курс реабилитации в частной клинике. На восстановление здоровья она потратила уже более 50 тысяч гривен.

Врачи считают, что пострадавшей еще повезло, что медведь не повредил важные сосуды на руке, а также в том, что на базе отдыха были медики, которые смогли оказать ей квалифицированную первую помощь.

Она пыталась связаться с владельцами базы, но они на контакт не идут, поэтому девушка обратилась в полицию и намерена добиваться компенсации убытков.

"Когда меня привезли в больницу, отец, адвокат звонили на базу отдыха, где это произошло. Хотели связаться с ветеринаром, чтобы узнать, какие прививки делали медведю, чтобы врачи правильно выбрали лечение для меня. Но женщина, которая подняла трубку, отказалась дать контакты директора, ветеринара. Владельцы базы не интересовались моим состоянием здоровья, пока я не написала пост на Facebook. Только после поста начали отвечать на звонки и выразили возмущение, что я рассказала об этом в соцсетях", - сообщила Екатерина Бридун.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что цирковой медведь во время выступления набросился на дрессировщика.

А также писали о том, что в Харьковской области медведь набросился на работницу базы отдыха.