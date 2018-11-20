В Харьковской области медведь набросился на работницу базы отдыха: подробности инцидента

Видео: (YouTube/ТСН)

В Харьковской области медведь напал на работницу базы отдыха в поселке городского типа Старый Салтов. У 53-летней женщины медики зафиксировали перелом бедра и рваную рану на ноге от укуса зверя. О подробностях инцидента рассказали в сюжете ТСН.

На следующий день после события база выглядит пустой. Все двери закрыты, только львы и овцы выглядывают из-за забора. Три года назад там же на другую работницу напал ягуар. Тогда юрист Олег Михайлов утверждал, что никогда ранее подобных ситуаций не возникало, однако теперь она повторилась.

Потерпевшая от медвежьих когтей женщина находится в реанимации, у нее сломано бедро и покусанная нога. При проведении предварительного расследования стало известно, что она по собственной неосторожности при уборке попала в клетку с животным, получив телесные повреждения.

Юрист базы отдыха уверяет, что руководство полностью оплачивает лечение пострадавшей, но о том, как женщина оказалась в клетке с хищником, объяснить не может. "Там два медведя. Вероятнее всего, она хотела покормить или почистить. Она закрыла только одну дверь, а там двое хищников", - рассказывает Олег Михайлов. К слову, правоохранителей на базе отдыха заверяют, что зооуголок не их.

На данный момент ветеринары обследуют медведя, чтобы выяснить, что вызвало агрессию. А в полиции обещают выяснить, кому принадлежат звери, чтобы вместе с собственниками решить, что делать с ними дальше.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне в Российской Федерации в селе Ольховка Волгоградской области медведь набросился на дрессировщика во время выступления в цирке - животное повалило его и начало таскать по арене.

Также мы писали о том, что в Японии крупный азиатский черный медведь напал на группу туристов и нанес серьезные ранения четырем из них. Впоследствие зверь был загнан в сувенирную лавку и там застрелен.

Этой осенью, в октябре, в Бережанском районе Тернопольской области волк напал на пенсионерку. Отмечалось, что женщина сперва перепутала хищника с лисой.

Видео: РБК-Украина