В Харьковской области медведь набросился на работницу базы отдыха

Фото: коллаж РБК-Украина

Медики зафиксировали у пострадавшей перелом бедра и рваную рану на ноге от укуса зверя

В Харьковской области медведь напал на работницу базы отдыха в поселке городского типа Старый Салтов. Как рассказали в областном отделе коммуникации полиции, у 53-летней женщины медики зафиксировали перелом бедра и рваную рану на ноге от укуса зверя.

Пострадавшая, жительница села Хотомля, была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Инцидент произошел 17 ноября в 07.55 на территории базы отдыха. Работница, занимаясь уборкой территории, не закрыла клетку с медведем, и животное набросилось на нее.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне в Российской Федерации в селе Ольховка Волгоградской области медведь набросился на дрессировщика во время выступления в цирке - животное повалило его и начало таскать по арене.

Также мы писали о том, что в Японии крупный азиатский черный медведь напал на группу туристов и нанес серьезные ранения четырем из них. Впоследствие зверь был загнан в сувенирную лавку и там застрелен.

Этой осенью, в окнябре, в Бережанском районе Тернопольской области волк напал на пенсионерку. Отмечалось, что женщина сперва перепутала хищника с лисой.

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Видео: РБК-Украина