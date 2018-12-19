Ведмідь накинувся на українку: історія отримала продовження

Колаж РБК-Україна

Постраждала перенесла дві операції і готується до третьої

Львів'янка Катерина Бридун, на яку накинувся ведмідь на початку грудня, хоче отримає від власників бази, на якій стався інцидент, кошти на лікування. Про це пише Zaxid.net.

Інцидент стався на території бази відпочинку "Християна", яка знаходиться в селі Голошина Верховинського району Івано-Франківської області. Дівчина стверджує, що вона спокійно підійшла до клітки з ведмедем з боку дитячого майданчика. Вона хотіла сфотографувати тварину і в той момент він не виявляв жодних ознак агресії. Але варто було Катерині повернутися до спиною до клітки, як ведмідь схопив її за куртку, за волосся і став гризти її руку.

Її врятував чоловік, який супроводжував Катерину та її подругу Настю в поїздці. Він почав кидати ведмедю сніг в морду і той відпустив свою жертву. У постраждалої дівчини залишилися подряпини, синці. Ведмідь видер їй частину волосся, і вона отримала перелом обох кісток правого передпліччя зі зміщенням. Також у неї кусано-рвана рана руки.

На даний момент Катерина Бридун досі перебуває в лікарні. Вона вже перенесла дві операції і готується до третьої. Також їй належить пройти довгий курс реабілітації в приватній клініці. На відновлення здоров'я вона витратила вже понад 50 тисяч гривень.

Лікарі вважають, що постраждалій ще пощастило, що ведмідь не пошкодив важливі судини на руці, а також у тому, що на базі відпочинку були медики, які змогли надати їй кваліфіковану першу допомогу.

Вона намагалася зв'язатися з власниками бази, але вони на контакт не йдуть, тому дівчина звернулася в поліцію і має намір домагатися компенсації збитків.

"Коли мене привезли в лікарню, батько, адвокат дзвонили на базу відпочинку, де це сталося. Хотіли зв'язатися з ветеринаром, щоб дізнатися, які щеплення робили ведмедю, щоб лікарі правильно вибрали лікування для мене. Але жінка, яка підняла слухавку, відмовилася дати контакти директора, ветеринара. Власники бази не цікавилися моїм станом здоров'я, поки я не написала пост на Facebook. Тільки після посту почали відповідати на дзвінки і висловили обурення, що я розповіла про це в соцмережах", - повідомила Катерина Бридун.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що цирковий ведмідь під час виступу накинувся на дресирувальника.

А також писали про те, що в Харківській області ведмідь накинувся на працівницю бази відпочинку.