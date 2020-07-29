В метро Киева засекли опытную мошенницу: "красотка" ответила неприличным жестом

В киевском метро засекли наглую мошенницу (коллаж: РБК-Украина)

В метро Киева наглая мошенница второй год подряд собирает на билет

В метро Киева поймали опытную мошенницу, которая вот уже второй год подряд собирает деньги на билет, но все никак не может покинуть столичную подземку. Девушка вполне прилично одета, как, впрочем, и полагается для такого вида обмана.

Все могло бы сойти за правду, если бы не факт, что пассажиры видят ее постоянно то на Палаце Спорта, то на Майдане Незалежности.

Фото "красотки" появилось на Facebook паблике Киев Оперативный. А на камеру "нуждающася" показала неприличный жест.

"Помогите на билет домой", дубль #298, камера, мотор", - подписан роскошный кадр.

В метро Киева промышляет мошенница с опытом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Подписчики предположили, что "потеряшка" собирает билет на Турцию, а может хочет отправиться на орбиту на Space X Илона Маска.

"Из за таких, как она, люди не помогают действительно тем, кто в этом нуждается. Ведь действительно могли украсть и деньги, и документы, и человеку реально не на что доехать до дома";

"А билет то куда - в Турцию что ли, почти год стоит и просит, я ее частенько вижу то на Палаце спорта, то на Майдане";

"Мда, люди в Киеве уже не те. За два года, так и не смогли собрать девочке на билет";

"Может она космическим туристом хочет на орбиту. Собирает человек 250 000$ Видно же, клиент Space X";

"Люди в ее возрасте в поисках, где можно подработать на стройке, в магазине, раздавая листовки, мыть машины... А эта залетная Береговая клянчит", - пишут комментаторы.

Интересно, что в столице около центральных станций метрополитена часто промышляет коллега нашей "героини". Девушка "волонтерит" на Майдане четыре года. Она собирает деньги на помощь больным детям, но чудо-ящик для сбора средств легко открыть и забрать оттуда пожертвования.

Ранее мы писали, что в метро Киева подростки лезли между вагонами и прыгали по крышам. Появилось видео бесчинств.

Также сообщалось, что в метрополитене показали ноу-хау с оплатой проезда. Как оказалось, технологию откопали в 90-х.