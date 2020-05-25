Метро в Киеве начало работу: кого и за что могут выгнать из подземки

Метро в Киеве запустили ранним утром в понедельник, 25 мая. Подземка встретила пассажиров переменами и ограничениями, но рекламы в вагонах меньше не стало. Какие правила нужно соблюдать при пользовании метрополитеном, кого и за что могут выгнать из подземки - в материале Styler.

Утром к кассам большие очереди одноразовыми билетами с QR-кодами. Все в основном придерживаются дистанции в 1,5 метра, как того просит работница метрополитена в громкоговоритель каждые несколько минут.

Билет для проезда в метро (фото: РБК-Украина)

При этом температуру, как пишет кое-кто в соцсетях, не проверяют пассажирам (по крайней мере, за минут 10 на "Теремках" такой процедуры не проводили). Более того, судя по всему далеко не все работники метро умеют пользоваться "модными" термометрами.

Дело в том, что скрининг работниками метро должен проводиться выборочно. Фейсконтроль доверен правоохранителю, что на входе "на глаз" должен выявить "нарушителя", который с симптомами ОРВИ рискнул проехаться в подземке. Внешний вид и кашель пассажира - повод измерить ему температуру. Такого человека в метро не пустят, а что произойдет с ним, если термометр покажет повышенную температуру, пока не сообщается.

Метро в Киеве начало работу (фото: РБК-Украина)

Количество людей в вагонах поездов не регулируется. Зато пассажиры, которые заходят на станциях, конечно, не рискуют садиться друг возле друга. И социальная ответственность работает только несколько станций, потому что потом каждый занимает свободное место, даже если приходится сидеть вплотную к соседу.

"Используйте маски и перчатки. Заботьтесь о собственном здоровье'я", - объявляет машинист.

Но если маски есть у каждого, то в перчатках ходят лишь единицы - в основном пенсионеры. Людей пожилого возраста, к слову, хватает. Куда они едут в дождь и с сумками - извечная тайна.

Правила, которые нужно соблюдать в метро (фото: РБК-Украина)

А вот работники магазинчиков, которые находятся у входа в подземку, говорят: "Стало веселее".

"Людей больше, все наверное соскучились по метро. И все веселые, приветливые. Даже до карантина так не было, потому что тогда все ходили насупленные какие-то", - говорит девушка - работница мобильного кафе.

Не исключено, что на радушие и веселье пассажиров метро влияет и то, что в вестибюлях и переходах нет вони, которую часто производят бездомные - любители водки. Работники подземки алкоголиков не впускают на территорию, как бы те не просились.

Отметим, что маршрутные такси тоже перемещаются по новым правилам, которые важно знать, прежде, чем воспользоваться этим видом наземного транспорта.

А в метрополитене говорят, что дезинфекция подвижного состава, станций, вестибюлей, эскалаторов должна проводиться каждые три часа.