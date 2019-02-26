Мокрый снег и дождь: как долго в Украине продержится непогода

Погода в Украине во вторник, 26 февраля, принесет украинцам неприятные осадки и порывы ветра

Во вторник, 26 февраля, ночью в восточных областях, а днем на значительной части территории Украины небольшой дождь с мокрым снегом. Впрочем, уже вечером осадки прекратятся, установится прохладная пасмурная погода. Порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду, передает Украинский гидрометцентр.

В западных областях будет облачно. В Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровненской областях днем ожидается мокрый снег с дождем. В остальных областях запада будет облачно, но без осадков. Температура днем будет колебаться на уровне от +3 до +6 тепла, в ночь на среду, 27 февраля от +1 до -2 мороза.

На севере Украины днем температура составит от +1 до +4 градусов, ночью будет от +1 тепла до -2 мороза. Днем будет идти снег вперемешку с дождем, ночью осадки прекратятся.

В центральных областях тоже будет влажно - туман, снег и дождь, которые прекратятся уже вечером. Днем от +2 до +4 тепла, в ночь на среду - от 0 до -3 мороза.

Погода в Украине 26 февраля принесет снег с дождем (фото: РБК-Украина)

На востоке страны ожидается от +2 до +4 днем, ночью от +1 до -1 мороза. Днем - мокрый снег и дождь.

В южных областях днем будет также мокро, дневная температура составит от +3 до +5 тепла, в ночь на среду от +1 до -2 градусов ниже нуля.

В Крыму днем тоже ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Дневная температура составит от +2 до +4 тепла, ночью столбики термометров покажут от 0 до -2 мороза.

В Киеве днем ожидается от +1 до +3 тепла, в ночь на среду, 27 февраля - от -1 до +1 градуса. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 метров за секунду. Днем будет идти мокрый дождь со снегом, ночью - без осадков.

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