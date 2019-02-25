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Зима разгуляется: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 12:14
Зима разгуляется: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
Погода в Украине 26 февраля принесет мокрый снег с дождем (фото: РБК-Украина)

26 февраля украинцев ждет сильный ветер и мокрый снег

Во вторник 26 февраля, в Украину вернется мокрый снег, который днем пройдет по всей территории, а к Югу и Западу доберется только вечером. Температура воздуха немного снизится, пишет синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Ветер будет порывистый, местами сильный, до 15-20 метров в секунду, предупреждает синоптик.

В тех областях, где будет теплее, пишет Диденко, мокрый снег будет чередоваться с дождем и туманом.

"Чтобы аж таких морозов - не будет. Однако температура воздуха несколько снизится. Ближайшей ночью 0-3 мороза, завтра днем 0-3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем +3+7 градусов", - пишет синоптик.

Зима разгуляется: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
Погода в Украине 26 февраля принесет мокрый снег с дождем (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве завтра мокрый снег, местами дождь. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от +1 тепла до -1 мороза, днем 0+3 градуса.

Наталка Диденко предупреждает, что такая погода будет держаться в ближайшие дни.

"По предварительным прогнозам, более оптимистичное потепление начнется 4 марта", - предупреждает синоптик украинцев.

Кстати, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.

Напомним, этой весной украинцы получат четыре дополнительных выходных дня.

Также мы писали о том, что в Украине планируется сделать выходным День Европы, к празднованию которого украинцы присоединились еще в 2003 году.

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