Снова весна: в Украину возвращается теплая погода

Погода в Украине 25 февраля принесет потепление и порывы ветра (фото: pixabay.com)

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра

Во вторник, 25 февраля, в Украине будет облачно с прояснениями. На востоке и северо-востоке страны ожидается мокрый снег вперемешку с дождем. Днем по всей территории ожидается температура выше ноля. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер по всей Украине ожидается преимущественно западный, порывистый, 5-10 м/с, днем ​​отдельные порывы 15-18 м/с, передает Украинский гидрометцентр.

Уже в ночь на вторник, 26 февраля, осадки в виде дождя и дождя со снегом ожидаются практически по всей территории страны, кроме запада.

Днем на западе сохранится теплая погода - от +5 до +9 тепла. Ночью температурный режим будет в границах от -1 до +2 градусов. Лишь в Закарпатской области ночью будет прохладнее - от -2 до -4 мороза.

На севере Украины днем будет прохладнее, в сравнении с западом, - от +3 до +5 тепла. Ночью в регионе будет от -2 до +1 тепла, в Сумской области днем немного холоднее: от +1 до +3 градусов.

В центральных областях днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от +2 до +6 тепла, ночью - от -2 до +1 градуса выше ноля.

Погода в Украине 25 февраля принесет потепление и порывы ветра (фото: pixabay.com)

На востоке дневная температура составит от +1 до +3 тепла, в ночь на вторник похолодает - от 0 до -3 мороза.

Днем в южных областях ожидается от +3 до +6 градусов выше ноля, а ночная температура составит от 0 до -3 градусов.

В Крыму днем будет от +2 до +4 тепла, ночная температура составит от -2 до -4 мороза.

В столице Украины днем будет тепло - от +4 до +6 градусов, ночью от -1 до +1 градусов выше ноля.

В народе 25 февраля почитают память святых Алексия и Мелетия, который еще называли "рыбным днем", поскольку на ужин было принято готовить пироги-расстегаи с начинкой из рыбы.

Помимо этого, многочисленные приметы в этот день были призваны подсказать рыболовам, когда ожидать хорошего клева и удачу.

Туманы на Алексеев день - лето будет дождливым, вьюга означает, что летом будет выпадать много осадков, холодный день, что весна наступит рано и будет теплой.

К слову, львовский сурок Маруся предсказала украинцам раннюю и теплую весну уже в средине марта.

А ее харьковский "коллега" Тимка дал не такой обнадеживающий прогноз - он пообещал позднюю и холодную весну.

Напомним, этой весной украинцы получат четыре дополнительных выходных дня.