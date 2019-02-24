Столкновение двух сил: синоптик напугала прогнозом

Погода в Украине на 25 февраля (иллюстративное фото: pixabay.com)

По данным Диденко, антициклон принесет теплую и солнечную погоду в Украину

Погода в Украине на 25 февраля будет теплой, но ветренной. В результате столкновения циклона и антициклона ожидается сильный порывистый ветер в большинстве регионов. Средняя дневная температура в Украине будет от +3 до +8 градусов тепла. Такой прогноз на завтрашний день дала народный синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По данным синоптика, в Украине ожидается порывистый и сильный ветер в течение всего дня. В результате столкновения двух атмосферных гигантов победу получит антициклон, который принесет в страну теплую погоду.

Прогноз на день в Украине – 25 февраля (фото: facebook.com/tala.didenko)

"С юго-запада давить антициклон, с севера - циклон. Украина окажется между этими мощными атмосферными гигантами. Антициклон выдавливать осадки и холод, а циклон сопротивляться. Поэтому у нас в результате этой борьбы ожидается порывистый ветер. А на востоке и юго-востоке еще задержится немного снега. Однако, похоже, что антициклон победит. Потому что ветер ветром, а осадков все же не будет в большинстве областей. И тепла прибавится", - рассказывает синоптик.

Диденко рассказала, какая температура будет в Украине.

"Завтра днем в Украине предполагается +3… +8 градусов, на востоке, северо-востоке, а также в Днепре и районах 0… +3 градусов", - рассказывает синоптик.

Синоптик дала теплый прогноз по Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Киеве также будет теплой и сухой.

"В Киеве понедельник будет сухим и сравнительно теплым, днем ожидается +4... +6 градусов. Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается. И хотя до календарной весны недалеко, до астрономической еще приседать и приседать", - подытожила синоптик.

В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель – летом будет хорошо ловиться рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хорошего урожая. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.

Напомним, что этой весной украинцы получат четыре дополнительных выходных дня.

Ранее мы писали о том, что свой прогноз на весну дал харьковский сурок Тимка 2 февраля.