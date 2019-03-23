Мокрый снег и геомагнитные бури: где украинцам ждать непогоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине в субботу будет "не ласковой"

Погода в Украине в субботу, 23 марта, принесет похолодание практически на всей территории страны. Также в ряде областей ожидаются осадки в виде дождей, а на Востоке даже пройдет мокрый снег. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.

Дождливо будет в центральных регионах. В частности, жителям Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областей стоит захватить с собой зонты перед выходом из дома.

В восточных областях, а также в Полтавской и Сумской, к дождю прибавится мокрый снег.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Температура воздуха в западных регионах в темное время суток составит от -1 до +1 градуса, в дневное время ожидается от +8 до +10 градусов.

На Севере и в Центре столбики термометров днем будут варьироваться в пределах +4... +6 градусов, ночью воздух охладится до -2 градусов.

Похожая ситуация ожидает и жителей восточных регионов, где температура воздуха ночью составит от -2 до +2 градусов, а днем прогнозируется от +3 до +6 градусов.

Иллюстративное фото: погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В южных областях Украины столбики термометров днем покажут от +6 до +8 градусов, а в темное время суток - от +2 до +3 градусов.

В столице 23 марта будет холодно, но без осадков. Порывы ветра достигнут силы до 10 - 15 метров в секунду. В Киеве днем температура воздуха в течение суток составит от +1 до +5 градусов.

Также синоптики предупреждают киевлян о сильной геомагнитной буре в эти выходные.

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, какую погоду следует ожидать в конце марта. По ее словам, после 25 марта нашу страну накроет похолодание с ночными морозами до -4 градусов, возможен мокрый снег.

Напомним также, что по словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, температура воздуха в апреле и мае превысит норму на 2-3 градуса.

Отметим, что 22 марта в Черниговской области в результате сильного ветра без света остались 62 населенных пункта в 13 районах.