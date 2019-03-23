ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мокрый снег и геомагнитные бури: где украинцам ждать непогоды

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 07:07
Мокрый снег и геомагнитные бури: где украинцам ждать непогоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине в субботу будет "не ласковой"

Погода в Украине в субботу, 23 марта, принесет похолодание практически на всей территории страны. Также в ряде областей ожидаются осадки в виде дождей, а на Востоке даже пройдет мокрый снег. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.

Дождливо будет в центральных регионах. В частности, жителям Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областей стоит захватить с собой зонты перед выходом из дома.

В восточных областях, а также в Полтавской и Сумской, к дождю прибавится мокрый снег. 

Мокрый снег и геомагнитные бури: где украинцам ждать непогоды

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Температура воздуха в западных регионах в темное время суток составит от -1 до +1 градуса, в дневное время ожидается от +8 до +10 градусов.

На Севере и в Центре столбики термометров днем будут варьироваться в пределах +4... +6 градусов, ночью воздух охладится до -2 градусов. 

Похожая ситуация ожидает и жителей восточных регионов, где температура воздуха ночью составит от -2 до +2 градусов, а днем прогнозируется от +3 до +6 градусов.

Мокрый снег и геомагнитные бури: где украинцам ждать непогоды

Иллюстративное фото: погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В южных областях Украины столбики термометров днем покажут от +6 до +8 градусов, а в темное время суток - от +2 до +3 градусов.

В столице 23 марта будет холодно, но без осадков. Порывы ветра достигнут силы до 10 - 15 метров в секунду. В Киеве днем температура воздуха в течение суток составит от +1 до +5 градусов.

Также синоптики предупреждают киевлян о сильной геомагнитной буре в эти выходные.

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, какую погоду следует ожидать в конце марта. По ее словам, после 25 марта нашу страну накроет похолодание с ночными морозами до -4 градусов, возможен мокрый снег.

Напомним также, что по словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, температура воздуха в апреле и мае превысит норму на 2-3 градуса.

Отметим, что 22 марта в Черниговской области в результате сильного ветра без света остались 62 населенных пункта в 13 районах. 

Погода с сюрпризом: синоптики огорчили прогнозом на выходные Возможен даже снег: какая погода ожидается в последнюю неделю марта
Новости Украины Гидрометцентр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь