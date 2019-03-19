ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Превысит норму: синоптики обнадежили прогнозом на весенние месяцы

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 19:30
Превысит норму: синоптики обнадежили прогнозом на весенние месяцы
Погода в Украине весной 2019 года будет теплой (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине порадует теплом в средине апреля и в начале мая

Погода в Украине в оставшиеся два месяца весны порадует теплом. В апреле, несмотря на похолодание в начале месяца, температурная норма будет превышена на несколько градусов, сообщила климатолог Вазира Мартазинова.

По словам заведующей отделом климатических исследований Украинского научно-исследовательского института НАН Украины, с 10 по 20 апреля в Украине ожидается повышение температуры до +28 градусов при условии, что небо будет ясным, а в случае облачности будет несколько прохладнее - от +20 до +22 градусов.

Также Мартазинова сообщила, что в начале второго весеннего месяца возможны ночные заморозки, а средняя дневная и ночная температура в апреле в зависимости от региона составит от +9 до +11 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

Превысит норму: синоптики обнадежили прогнозом на весенние месяцы

Погода в Украине весной 2019 года будет теплой (фото: РБК-Украина)

Начало мая, по словам синоптика, будет теплым, но после 20-го числа похолодает, возможны дожди, град и шквальный ветер. Начало июня будет довольно прохладным, с осадками, - сообщила Мартазинова.

Среднемесячная температура в мае также превысит норму на 2-3 градуса. На Западе будет +15... +17 градусов, а на остальной территории Украины от +17 до +18 выше нуля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода на этой неделе - с 18 по 23 марта.

А также писали, что климатологи предсказали погоду в день президентских выборов, которые пройдут 31 марта.

В Киеве завтра возможен мокрый снег В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность
Новости Украины Погода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь