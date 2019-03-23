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Мокрий сніг та геомагнітні бурі: де українцям чекати на негоду

STYLERЖиття    23.03.2019 - 07:07
Мокрий сніг та геомагнітні бурі: де українцям чекати на негоду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні у суботу буде "не ласкавою"

Погода в Україні у суботу, 23 березня, принесе похолодання практично на всій території країни. Також у ряді областей очікуються опади у вигляді дощів, а на Сході навіть пройде мокрий сніг. Про це йдеться в повідомленні синоптиків на сайті Gismeteo.

Дощитиме в центральних регіонах. Зокрема, жителям Полтавської, Сумської, Кіровоградської, Запорізької та Херсонської областей варто захопити із собою парасольки перед виходом з дому.

У східних областях, а також у Полтавській і Сумській, до дощу додасться мокрий сніг.

Мокрий сніг та геомагнітні бурі: де українцям чекати на негоду

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Температура повітря у західних регіонах в темний час доби становитиме від -1 до +1 градуса, вдень очікується від +8 до +10 градусів.

На Півночі та в Центрі стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +4... +6 градусів, вночі повітря охолоне до -2 градусів.

Схожа ситуація чекає і на жителів східних регіонів, де температура повітря вночі становитиме від -2 до +2 градусів, а вдень прогнозується від +3 до +6 градусів.

Мокрий сніг та геомагнітні бурі: де українцям чекати на негоду

Ілюстративне фото: погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У південних областях України стовпчики термометрів вдень покажуть від +6 до +8 градусів, а в темний час доби - від +2 до +3 градусів.

У столиці 23 березня буде холодно, але без опадів. Пориви вітру сягатимуть сили до 10 - 15 метрів на секунду. У Києві вдень температура повітря протягом доби становитиме від +1 до +5 градусів.

Також синоптики попереджають киян про сильну геомагнітну бурю на цих вихідних.

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Наталка Діденко розповіла українцям, яку погоду слід очікувати наприкінці березня. За її словами, після 25 березня нашу країну накриє похолодання з нічними морозами до -4 градусів, можливий мокрий сніг.

Нагадаємо також, що за словами метеоролога Вазіри Мартазінової, температура повітря в квітні та травні перевищить норму на 2-3 градуси.

Зазначимо, що 22 березня в Чернігівській області в результаті сильного вітру без світла залишилися 62 населених пунктів у 13 районах.

Погода з сюрпризом: синоптики засмутили прогнозом на вихідні Можливий навіть сніг: яка погода очікується в останній тиждень березня
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