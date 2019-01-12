Мощный метеоудар: украинцев предупредили об ухудшении самочувствия

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Врачи дали рекомендации о том, как пережить сильные магнитные колебания

В ближайшие две недели Украину накроют сильные магнитные бури, которые могут существенно сказаться на самочувствии. Об этом сообщает ФИАН.

Первая магнитная буря ожидается 16 января. Она будет не очень сильная и магнитные колебания будут умеренные.

Самая сильная магнитная буря произойдет 24 января. По данным специалистов, она отмечена, как очень сильная. Именно она может существенно повлиять на самочувствие украинцев. Следом за ней Украину накроет еще один удар – 25 января. Эта магнитная буря будет немного слабее.

В эти дни могут наблюдаться сильные головные боли, повышение или понижение давления, проблемы с сердечно-сосудистой системой, раздражительность и сонливость.

Фото: ФИАН

Медики рекомендуют в эти дни не перегружать себя физической работой, больше отдыхать и провести больше времени на свежем отдыхе. Для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы врачи рекомендуют ограничить активность и держать необходимые лекарства под рукой.

"Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше, нужно быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим", - рекомендует иммунолог Борис Скачко.

Он отмечает, что вода поможет избежать тромбов, а сосуды справятся с возникшим напряжением.

Также в эти дни стоит воздержаться от дальних поездок и не ввязываться в конфликты.

Напомним, ранее мы писали о том, как избежать серьезного воздействия во время январских магнитных бурь.

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