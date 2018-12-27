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Магнитные бури в январе 2019: как защитить организм от их воздействия

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 08:35
Магнитные бури в январе 2019: как защитить организм от их воздействия
Коллаж РБК-Украина

Специалисты дали рекомендации

Магнитные бури могут быть весомым поводом для серьезного недомогания. Врачи отмечают, что именно в этот период наблюдается повышенная смертность вследствие инсультов, инфарктов и паталогических нарушений в сердце. Об этом информирует Канал Украина.

Данное природное явление не особо заметно для человека, однако ощутимо для организма. Первой реагирует кровь. Чтобы избежать проблем в данный период, врачи рекомендуют позаботиться о своем рационе.

Украинский диетолог Светлана Фус утверждает, что нужно уменьшить употребление ингредиента, который больше всего влияет на работу сердца и сосудов. Самое основное-это убрать из рациона соль.

Также рекомендуется пить больше жидкости, чтобы разжижать кровь. Однако тут следует избегать употребления напитков, которые содержат кофеин. Если давление повышается, то кофе с чаем лучше не пить.

Что касается питания, то диетологи советуют есть продукты, содержащие калий, кальций и магний. Поскольку они способствуют правильному сокращению сосудов и помогут избежать многих проблем со здоровьем.

Напомним, что существует убеждение, что у людей, которые зависят от погоды или же испытывают метеозависимость, ухудшается состояние здоровья во время магнитных бурь и изменений погодных условий. Супрун развеяла данный миф.

Мы писали, что эксперт рассказала украинцам, что нужно успеть сделать к началу 2019 года. Киевский астролог Елена Осипенко утверждает, что к концу 2018 года нужно постараться разобраться в себе и решить давние проблемы. 

Мы сообщали, что астролог назвала лучшие дни для покупок и встреч на этой неделе. Вторая половина недели будет беспокойной и суетливой. Но очень хороши вечера субботы и воскресенья.

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