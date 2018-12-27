Магнітні бурі в січні 2019: як захистити організм від їх впливу

Колаж РБК-Україна

Фахівці дали рекомендації

Магнітні бурі можуть бути вагомим приводом для серйозного нездужання. Лікарі відзначають, що саме в цей період спостерігається підвищена смертність внаслідок інсультів, інфарктів і патологічних порушень в серці. Про це інформує Канал Україна.

Дане природне явище не особливо помітно для людини, проте відчутно для організму. Першою реагує кров. Щоб уникнути проблем в цей період, лікарі рекомендують подбати про свій раціон.

Український дієтолог Світлана Фус стверджує, що потрібно зменшити вживання інгредієнта, який найбільше впливає на роботу серця і судин. Саме основне-це зменшити споживання солі.

Також спеціалісти рекомендують пити більше рідини, щоб розріджувати кров. Однак тут слід уникати вживання напоїв, які містять кофеїн. Якщо тиск підвищується, то кави з чаєм краще не пити.

Що стосується харчування, то дієтологи радять їсти продукти, що містять калій, кальцій і магній. Оскільки вони сприяють правильному скороченню судин і допоможуть уникнути багатьох проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, що існує переконання, що у людей, які залежать від погоди або ж відчувають метеозалежність, погіршується стан здоров'я під час магнітних бур і змін погодних умов. Супрун розвіяла цей міф.

Ми писали, що експерт розповіла українцям, що потрібно встигнути зробити до початку 2019 року. Київський астролог Олена Осипенко стверджує, що до кінця 2018 року потрібно постаратися розібратися в собі і вирішити давні проблеми.

Ми повідомляли, що астролог назвала кращі дні для покупок і зустрічей на цьому тижні. Друга половина тижня буде неспокійною і метушливою. Але дуже гарні вечора суботи та неділі.