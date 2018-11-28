Магнитные бури в декабре: как пережить и когда ожидать первую

Коллаж РБК-Украина

В декабре ожидается две сильных магнитных бури и несколько слабых

Ученые сообщили о магнитных бурях в декабре и дали рекомендации о том, как снизить их негативное влияние на организм. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

Первая декабрьская магнитная буря ожидается уже в субботу, с 1 на 2 декабря. Уровень этой бури будет невысок, но метеозависимые жители смогут почувствовать ее влияние. Более сильная магнитная буря ожидается со 2 по 6 декабря, а также с 8 по 13 декабря.

Средне-активные бури ученые прогнозируют 7 декабря и с 14 по 16 декабря. В эти дни люди могут испытывать проблемы со здоровьем, особенно те, у кого есть такие хронические заболевания как гипертония, гипотония, сердечно-сосудистые болезни. В эти дни медики фиксируют больше всего инфарктов и инсультов.

Также возможны головные боли, учащенное сердцебиение, проблемы со сном, перепады давления и упадок сил.

Ученые рекомендуют в дни магнитных бурь отложить работу, которая требует повышенного внимания и сосредоточенности и избегать стрессовых ситуаций.

Для улучшения самочувствия нужно больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, пить успокоительные травяные чаи, соблюдать диету и не перегружать организм тяжелой пищей. Специалисты рекомендуют употреблять натуральные соки, молочные продукты и нежирное мясо. Из рациона следует исключить алкогольные напитки.

Людям с хроническими заболеванием следует следить за своим артериальным давлением, иметь под руками необходимые лекарства и выполнять все рекомендации лечащего врача.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи сообщили о приходе ретроградного Меркурия.

А также рассказывали о том, что в декабре Украину накроет волна мощных магнитных бурь.

Видео: РБК-Украина