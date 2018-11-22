В декабре Украину накроет волна мощных магнитных бурь

Коллаж (РБК-Украина)

В декабре к Земле прилетит несколько сильных магнитных бурь

В декабре украинцам стоит подготовиться сразу к нескольким "волнам" мощных магнитных бурь, которые периодически будут "накрывать" нашу страну. Информацию об этом обнародовали на сайте российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Известно, что такие "гости из космоса" могут негативно влиять на людей с повышенной метеочувствительностью.

Так, 1, 7 и 8 декабря в стране ожидаются магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня. 2 декабря также ожидается магнитная буря, однако она будет уровня G1, это означает, что она будет ощутимо слабее.

Негативных эффектов воздействия магнитного поля на человека, возникающих из-за вспышек на Солнце может быть несколько: это повышение артериального давления, снижение работоспособности, приступы головных болей, повышение тревожности и возможно обострение хронических болезней, в том числе и аллергии.

Магнитные бури влияют, в том числе, и на состояние сосудов, а потому возможны головокружения, а также проблемы с сердцем. В эти дни метеозависимым людям настоятельно рекомендуется пополнить запас лекарств первой необходимости и быть максимально внимательными на дорогах и в местах большого скопления людей.

Желательно воздерживаться от распития спиртных напитков. В еде тоже важно соблюдать некоторые ограничения, например, не стоит есть в большом количестве жирную, острую и соленую пищу.

Постарайтесь в этот период максимально снизить физическую нагрузку и по возможности избегайте стрессов.

Больше пейте чистой воды, мятного чая, натуральных компотов и морсов.

Рекомендуется больше времени бывать на свежем воздухе и, как можно чаще проветривайте помещение.

Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.

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Видео: РБК-Украина