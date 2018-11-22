У грудні Україну накриє хвиля потужних магнітних бур

Колаж (РБК-Україна)

У грудні до Землі прилетить кілька сильних магнітних бур

У грудні українцям варто підготуватися відразу до кількох "хвилях" потужних магнітних бур, які періодично будуть "накривати" нашу країну. Інформацію про це оприлюднили на сайті російської Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Відомо, що такі "гості з космосу" можуть негативно впливати на людей з підвищеною метеочутливістю.

Так, 1, 7 та 8 грудня в країні очікуються магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня. 2 грудня також очікується магнітна буря, однак вона буде рівня G1, це означає, що вона буде відчутно слабкішою.

Негативних ефектів впливу магнітного поля на людину, що виникають із-за спалахів на Сонці може бути кілька: це підвищення артеріального тиску, зниження працездатності, напади головного болю, підвищення тривожності і можливе загострення хронічних хвороб, в тому числі і алергії.

Магнітні бурі впливають, в тому числі, і на стан судин, а тому можливі запаморочення, а також проблеми з серцем. У ці дні метеозалежним людям настійно рекомендується поповнити запас ліків першої необхідності та бути максимально уважними на дорогах і в місцях великого скупчення людей.

Бажано утримуватися від вживання спиртних напоїв. В їжі теж важливо дотримуватися деякі обмеження, наприклад, не варто їсти у великій кількості жирну, гостру і солону їжу.

Постарайтеся в цей період максимально знизити фізичне навантаження і по можливості уникайте стресів.

Пийте більше чистої води, м'ятного чаю, компотів і натуральних морсів.

Рекомендується більше часу бувати на свіжому повітрі і, як можна частіше провітрюйте приміщення.

Слідкуйте за артеріальним тиском і запасіться необхідними ліками, якщо у вас є хронічні захворювання.

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Відео: РБК-Україна