Магнітні бурі у грудні: як пережити і коли чекати першу

Колаж РБК-Україна

У грудні очікується дві сильних магнітних бурі і кілька слабких

Вчені повідомили про магнітні бурі у грудні і дали рекомендації про те, як знизити їх негативний вплив на організм. Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

Перша груднева магнітна буря очікується вже в суботу, з 1 на 2 грудня. Рівень цієї бурі буде невисокий, але метеозависимые жителі зможуть відчути її вплив. Більш сильна магнітна буря очікується з 2 по 6 грудня, а також з 8 по 13 грудня.

Середньо-активні бурі вчені прогнозують 7 грудня та з 14 по 16 грудня. У ці дні люди можуть відчувати проблеми зі здоров'ям, особливо ті, у кого є такі хронічні захворювання, як гіпертонія, гіпотонія, серцево-судинні хвороби. У ці дні медики фіксують найбільше інфарктів і інсультів.

Також можливі головний біль, прискорене серцебиття, проблеми зі сном, перепади тиску і занепад сил.

Вчені рекомендують в дні магнітних бур відкласти роботу, яка потребує підвищеної уваги та зосередженості і уникати стресових ситуацій.

Для покращення самопочуття, потрібно більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі, пити заспокійливі трав'яні чаї, дотримуватися дієти і не перевантажувати організм важкою їжею. Фахівці рекомендують вживати натуральні соки, молочні продукти і нежирне м'ясо. З раціону потрібно виключити алкогольні напої.

Людям з хронічними захворюванням слід стежити за своїм артеріальним тиском, мати під руками необхідні ліки і виконувати всі рекомендації лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи повідомили про прихід ретроградного Меркурія.

А також розповідали про те, що у грудні Україну накриє хвиля потужних магнітних бур.

Відео: РБК-Україна