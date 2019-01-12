Потужний метеоудар: українців попередили про погіршення самопочуття

Колаж РБК-Україна

Лікарі дали рекомендації про те, як пережити сильні магнітні коливання

У найближчі два тижні Україну накриють сильні магнітні бурі, які можуть істотно позначитися на самопочутті. Про це повідомляє ФІАН.

Перша магнітна буря очікується 16 січня. Вона буде не дуже сильна і магнітні коливання будуть помірні.

Найсильніша магнітна буря відбудеться 24 січня. За даними фахівців, вона відзначена, як дуже сильна. Саме вона може суттєво вплинути на самопочуття українців. Слідом за нею Україну накриє ще один удар – 25 січня. Ця магнітна буря буде трохи слабшою.

У ці дні можуть спостерігатися сильні головні болі, підвищення або пониження тиску, проблеми з серцево-судинною системою, дратівливість і сонливість.

Фото: ФІАН

Медики радять у ці дні не перевантажувати себе фізичною роботою, більше відпочивати і проводити більше часу на свіжому повітрі. Для людей з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи лікарі рекомендують обмежити активність і тримати необхідні ліки під рукою.

"Не можна підготуватися до окремо взятої магнітної бурі, треба просто розуміти, що вони будуть. І для того, щоб жити, краще і довше, потрібно бути в постійній готовності: правильний раціон харчування, водний режим", - рекомендує імунолог Борис Скачко.

Він зазначає, що вода допоможе уникнути тромбів, а судини впораються з виниклим напругою.

Також у ці дні варто утриматися від дальніх поїздок і не вплутуватися в конфлікти.

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