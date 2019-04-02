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Не начинайте важные дела: астрологи назвали самые опасные дни в апреле

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 21:20
Не начинайте важные дела: астрологи назвали самые опасные дни в апреле
Опасные дни в апреле (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали о пяти опасных днях в апреле и объяснили, как не поддаться негативу

Астрологи назвали пять опасных дней в апреле, которые не подходят для важных дел, заключения договоров, признаний в любви и выяснения отношений. В эти дни нужно постараться не ввязываться в конфликтные ситуации и оставаться спокойными.

4 апреля – День большого диссонанса. В этот день люди могут поступать совсем не так, как от них ожидаешь. Негативное воздействие распространяется на работу, покупки, финансовые дела. В этот день нежелательно иметь дела с цифрами, а также стоит свести к минимуму общение с людьми. На личном фронте возможно разочарование. А вечер стоит провести с семьей в тишине и покое.

10 апреля – Начало ретроградного движения Юпитера. Астрологи предупреждают, что Юпитер – тяжелая планета и поэтому его обратное движение может стать очень опасным. В этот день не стоит доверять интуиции. Нежелательно менять планы и решения вплоть до 12 апреля.

17 апреля – День уединения. В этот день жители планеты будут крайне раздражены и агрессивно настроены, поэтому личные контакты лучше свести к минимуму, а если разгорается спор или конфликт – то стоит максимально быстро его погасить. В этот день Луна будет в оппозиции с Венерой, поэтому чреваты конфликты и в личной жизни. Раздражение может достигнуть такого уровня, что скандал произойдет в публичном месте. Также стоит избегать энергетических вампиров.

Не начинайте важные дела: астрологи назвали самые опасные дни в апреле

Астрологи назвали опасные дни в апреле (pixabay.com)

19 апреля – Полнолуние. В этом месяце полнолуние выпадает в знаке Весов, и астрологи предупреждают, что такое сочетание может стать взрывоопасным. Конфликт энергетик может негативно сказаться на большинстве повседневных дел. Кроме того, рисковать в этот день не стоит. Все действия должны быть последовательными, обдуманными и неспешными. Если в этот день совершить необдуманный поступок – то может потянуться настоящая черная полоса.

28 апреля – День творческого застоя.

В этот день все идеи, которые будут приходит в голову – не будут иметь реализации, а сосредоточиться на решении проблем будет очень сложно. Проблемы могут затронуть деловую сферу, а также личную жизнь. Тем, кто находится в поиске своей половины – не стоит в этот день назначать свидание или завязывать новое романтическое знакомство.

Чтобы снизить негативное воздействие планет в тяжелые дни, астрологи рекомендуют привлекать в свою жизнь позитивные мысли и верить в себя.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали финансовый гороскоп на первую неделю апреля.

А также рассказывали о том, что стал известен гороскоп здоровья на апрель для всех знаков зодиака.

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