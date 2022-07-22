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Нарежьте кабачки, баклажаны и помидоры: готовим настоящий прованский рататуй

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 08:30
Нарежьте кабачки, баклажаны и помидоры: готовим настоящий прованский рататуй Скриншот видео: Рататуй из кабачков и баклажанов
Автор: Светлана Мащенко

Рататуй - традиционное овощное блюдо прованской кухни, которое обрело волну популярности после одноименного мультфильма. Сочетание кабачков, баклажанов и помидоров, запеченных в духовке - это вкусно, полезно и просто!

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты

  • Баклажаны - 3 шт.
  • Кабачки - 3 шт.
  • Помидоры - 4-6 шт.

Для соуса:

  • 2 небольшие луковицы
  • 2 средних помидора
  • 1 болгарский перец
  • 3 зубчика чеснока
  • соль и сахар по вкусу
  • 2-3 веточки базилика
  • 2-3 веточки тимьяна
  • 2 ст. л. растительного масла
  • черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте тонкими кружочками баклажаны, посолите, оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь.

Также тонкими кружочками нарежьте кабачки и помидоры.

Для соуса мелко покрошите лук, болгарский перец, помидоры. Измельчите чеснок и базилик.

Обжарьте на хорошо разогретой сковороде лук, потом добавьте болгарский перец, обжарьте несколько минут и добавьте помидоры. Дайте потомиться минут пять. И теперь добавьте чеснок, базилик и несколько веточек тимьяна.

Соус выкладите на дно посуды, в которой будете выпекать рататуй.

Сверху выкладите кружочки овощей, чередуя баклажан, кабачок и помидор.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-60 минут.

Ранее кулинар поделилась семейным рецептом баклажанной икры.

Также мы писали про маринованные баклажаны, которые станут вашим коронным блюдом.

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