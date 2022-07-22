Нарежьте кабачки, баклажаны и помидоры: готовим настоящий прованский рататуй

Рататуй - традиционное овощное блюдо прованской кухни, которое обрело волну популярности после одноименного мультфильма. Сочетание кабачков, баклажанов и помидоров, запеченных в духовке - это вкусно, полезно и просто!

Ингредиенты

Баклажаны - 3 шт.

Кабачки - 3 шт.

Помидоры - 4-6 шт.

Для соуса:

2 небольшие луковицы

2 средних помидора

1 болгарский перец

3 зубчика чеснока

соль и сахар по вкусу

2-3 веточки базилика

2-3 веточки тимьяна

2 ст. л. растительного масла

черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте тонкими кружочками баклажаны, посолите, оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь.

Также тонкими кружочками нарежьте кабачки и помидоры.

Для соуса мелко покрошите лук, болгарский перец, помидоры. Измельчите чеснок и базилик.

Обжарьте на хорошо разогретой сковороде лук, потом добавьте болгарский перец, обжарьте несколько минут и добавьте помидоры. Дайте потомиться минут пять. И теперь добавьте чеснок, базилик и несколько веточек тимьяна.

Соус выкладите на дно посуды, в которой будете выпекать рататуй.

Сверху выкладите кружочки овощей, чередуя баклажан, кабачок и помидор.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-60 минут.