Наріжте кабачки, баклажани і помідори: готуємо справжній прованський рататуй
Рататуй - традиційна овочева страва прованської кухні, яка знайшла хвилю популярності після однойменного мультфільму. Поєднання кабачків, баклажанів і помідорів, запечених в духовці - це смачно, корисно і просто!
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти
- Баклажани - 3 шт.
- Кабачки - 3 шт.
- Помідори - 4-6 шт.
Для соусу:
- 2 невеликі цибулини
- 2 середніх помідори
- 1 болгарський перець
- 3 зубчики часнику
- сіль і цукор за смаком
- 2-3 гілочки базиліка
- 2-3 гілочки чебрецю
- 2 ст. л. рослинної олії
- чорний перець за смаком
Покрокове приготування
Наріжте тонкими кружечками баклажани, посоліть, залиште на 30 хвилин, щоб пішла гіркота.
Також тонкими кружечками наріжте кабачки і помідори.
Для соусу дрібно покришіть цибулю, болгарський перець, помідори. Подрібніть часник і базилік.
Обсмажте на добре розігрітій сковороді цибулю, потім додайте болгарський перець, обсмажте кілька хвилин і додайте помідори. Дайте потомитися хвилин п'ять. І тепер додайте часник, базилік і кілька гілочок чебрецю.
Соус викладіть на дно посуду, в якій будете випікати рататуй.
Зверху викладіть кружечки овочів, чергуючи баклажан, кабачок і помідор.
Випікайте при температурі 180 градусів протягом 40-60 хвилин.
Раніше кулінар поділилася сімейним рецептом баклажанної ікри.
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