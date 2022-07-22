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Наріжте кабачки, баклажани і помідори: готуємо справжній прованський рататуй

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П'ятниця 22 липня 2022 08:30
Наріжте кабачки, баклажани і помідори: готуємо справжній прованський рататуй Скріншот відео: Рататуй з кабачків і баклажанів
Автор: Світлана Мащенко

Рататуй - традиційна овочева страва прованської кухні, яка знайшла хвилю популярності після однойменного мультфільму. Поєднання кабачків, баклажанів і помідорів, запечених в духовці - це смачно, корисно і просто!

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти

  • Баклажани - 3 шт.
  • Кабачки - 3 шт.
  • Помідори - 4-6 шт.

Для соусу:

  • 2 невеликі цибулини
  • 2 середніх помідори
  • 1 болгарський перець
  • 3 зубчики часнику
  • сіль і цукор за смаком
  • 2-3 гілочки базиліка
  • 2-3 гілочки чебрецю
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • чорний перець за смаком

Покрокове приготування

Наріжте тонкими кружечками баклажани, посоліть, залиште на 30 хвилин, щоб пішла гіркота.

Також тонкими кружечками наріжте кабачки і помідори.

Для соусу дрібно покришіть цибулю, болгарський перець, помідори. Подрібніть часник і базилік.

Обсмажте на добре розігрітій сковороді цибулю, потім додайте болгарський перець, обсмажте кілька хвилин і додайте помідори. Дайте потомитися хвилин п'ять. І тепер додайте часник, базилік і кілька гілочок чебрецю.

Соус викладіть на дно посуду, в якій будете випікати рататуй.

Зверху викладіть кружечки овочів, чергуючи баклажан, кабачок і помідор.

Випікайте при температурі 180 градусів протягом 40-60 хвилин.

Раніше кулінар поділилася сімейним рецептом баклажанної ікри.

Також ми писали про мариновані баклажани, які стануть вашою коронною стравою.

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