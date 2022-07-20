Баклажанна ікра за "сімейним рецептом": перевірений роками спосіб
Баклажанна ікра - смачна літня закуска, якою можна насолоджуватися вдосталь, поки сезон овочів у розпалі, а ціни відносно невисокі.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Баклажани - 500 г (2 невеликих)
- Помідори - 200 г
- Цибуля - 2 шт. (200 г)
- Перець болгарський - 1 шт. (100 г)
- Морква - 100 г
- Часник, сіль, цукор, лимонна кислота - за смаком
Покрокове приготування ікри
Баклажани очистіть від шкірки, наріжте кубиками, посоліть і залиште на 30 хвилин.
Тим часом кубиками потрібно нарізати помідори, цибулю, болгарський перець.
Натріть на тертці моркву, подрібніть часник.
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На помірному вогні обсмажте баклажани 10 хвилин, додайте цибулю, потім моркву, болгарський перець.
Додайте помідори, часник. Посоліть. При необхідності додайте цукор і лимонну кислоту.
Накрийте кришкою і протушкуйте до м'якості і готовності всіх овочів на маленькому вогні 15-20 хвилин.
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