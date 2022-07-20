Баклажанна ікра за "сімейним рецептом": перевірений роками спосіб

Баклажанна ікра - смачна літня закуска, якою можна насолоджуватися вдосталь, поки сезон овочів у розпалі, а ціни відносно невисокі.

Накрийте кришкою і протушкуйте до м'якості і готовності всіх овочів на маленькому вогні 15-20 хвилин.

Додайте помідори, часник. Посоліть. При необхідності додайте цукор і лимонну кислоту.

На помірному вогні обсмажте баклажани 10 хвилин, додайте цибулю, потім моркву, болгарський перець.

Тим часом кубиками потрібно нарізати помідори, цибулю, болгарський перець.

Баклажани очистіть від шкірки, наріжте кубиками, посоліть і залиште на 30 хвилин.

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