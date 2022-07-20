Баклажанная икра по "семейному рецепту": проверенный годами способ
Баклажанная икра - вкуснейшая летняя закуска, которой можно наслаждаться вдоволь, пока сезон овощей в разгаре, а цены относительно невысокие.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Баклажаны - 500 г (2 небольших)
- Помидоры - 200 г
- Лук - 2 шт. (200 г)
- Перец болгарский - 1 шт. (100 г)
- Морковь - 100 г
- Чеснок, соль, сахар, лимонная кислота - по вкусу
Пошаговое приготовление икры
Баклажаны очистите от кожицы, нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 30 минут.
Тем временем кубиками нужно нарезать помидоры, лук, болгарский перец.
Натрите на терке морковь, измельчите чеснок.
Максимально выдавите сок из баклажанов
На умеренном огне обжарьте баклажаны 10 минут, добавьте лук, потом морковь, болгарский перец.
Добавьте помидоры, чеснок. Посолите. При необходимости добавьте сахар и лимонную кислоту.
Накройте крышкой и протушите до мягкости и готовности всех овощей на маленьком огне 15-20 минут.
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