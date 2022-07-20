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Баклажанная икра по "семейному рецепту": проверенный годами способ

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Среда 20 июля 2022 08:30
Баклажанная икра по "семейному рецепту": проверенный годами способ Скрин: Как приготовить баклажанную икру
Автор: Светлана Мащенко

Баклажанная икра - вкуснейшая летняя закуска, которой можно наслаждаться вдоволь, пока сезон овощей в разгаре, а цены относительно невысокие.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Баклажаны - 500 г (2 небольших)
  • Помидоры - 200 г
  • Лук - 2 шт. (200 г)
  • Перец болгарский - 1 шт. (100 г)
  • Морковь - 100 г
  • Чеснок, соль, сахар, лимонная кислота - по вкусу

Пошаговое приготовление икры

Баклажаны очистите от кожицы, нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 30 минут.

Тем временем кубиками нужно нарезать помидоры, лук, болгарский перец.

Натрите на терке морковь, измельчите чеснок.

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На умеренном огне обжарьте баклажаны 10 минут, добавьте лук, потом морковь, болгарский перец.

Добавьте помидоры, чеснок. Посолите. При необходимости добавьте сахар и лимонную кислоту.

Накройте крышкой и протушите до мягкости и готовности всех овощей на маленьком огне 15-20 минут.

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