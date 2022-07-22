Нарежьте кабачки, баклажаны и помидоры: готовим настоящий прованский рататуй

Рататуй - традиционное овощное блюдо прованской кухни, которое обрело волну популярности после одноименного мультфильма. Сочетание кабачков, баклажанов и помидоров, запеченных в духовке - это вкусно, полезно и просто!
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Для соуса:
Нарежьте тонкими кружочками баклажаны, посолите, оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь.
Также тонкими кружочками нарежьте кабачки и помидоры.
Для соуса мелко покрошите лук, болгарский перец, помидоры. Измельчите чеснок и базилик.
Обжарьте на хорошо разогретой сковороде лук, потом добавьте болгарский перец, обжарьте несколько минут и добавьте помидоры. Дайте потомиться минут пять. И теперь добавьте чеснок, базилик и несколько веточек тимьяна.
Соус выкладите на дно посуды, в которой будете выпекать рататуй.
Сверху выкладите кружочки овощей, чередуя баклажан, кабачок и помидор.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-60 минут.
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