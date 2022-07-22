Наріжте кабачки, баклажани і помідори: готуємо справжній прованський рататуй

Інгредієнти

Баклажани - 3 шт.

Кабачки - 3 шт.

Помідори - 4-6 шт.

Для соусу:

2 невеликі цибулини

2 середніх помідори

1 болгарський перець

3 зубчики часнику

сіль і цукор за смаком

2-3 гілочки базиліка

2-3 гілочки чебрецю

2 ст. л. рослинної олії

чорний перець за смаком

Покрокове приготування

Наріжте тонкими кружечками баклажани, посоліть, залиште на 30 хвилин, щоб пішла гіркота.

Також тонкими кружечками наріжте кабачки і помідори.

Для соусу дрібно покришіть цибулю, болгарський перець, помідори. Подрібніть часник і базилік.

Обсмажте на добре розігрітій сковороді цибулю, потім додайте болгарський перець, обсмажте кілька хвилин і додайте помідори. Дайте потомитися хвилин п'ять. І тепер додайте часник, базилік і кілька гілочок чебрецю.

Соус викладіть на дно посуду, в якій будете випікати рататуй.

Зверху викладіть кружечки овочів, чергуючи баклажан, кабачок і помідор.

Випікайте при температурі 180 градусів протягом 40-60 хвилин.