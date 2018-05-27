NASA: в больнице скончался четвертый по счету астронавт, побывавший на Луне

Астронавт ступил на Луну в составе экипажа "Аполлон-12"

Американский астронавт Алан Бин, являвшийся четвертым по счету человеком, который ступил на поверхность спутника Земли. Стало известно, что в субботу он умер в возрасте 86 лет в госпитале. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте NASA.

В сообщении указывается, что проблемы самочувствием у Бина начались около двух недель назад. На тот момент астронавт находился в штате Индиана. Он был доставлен в больницу в Хьюстоне (штат Техас), где скончался в окружении родных и близких.

"Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать", — приводятся в заявлении слова Лесли, супруги Бина.

Фото: (NASA)

Бин родился в штате Техас, где в 1955 году получил степень в области авиационной техники в университете. Он был студентом военно-морского флота, но после летней подготовки провел четыре года с эскадрой реактивного нападения, а затем учился в школе летчиков-испытателей ВМФ.

Алан Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году. В 1969 году в рамках космического проекта он ступил на поверхность Луны, находясь в составе экипажа корабля "Апполон-12".

"Бин протоколировал 1672 часа в космосе, включая более 10 часов в космосе на Луне и на околоземной орбите. Он облетел 27 типов самолетов и накопил более 7145 часов полетного времени, из них 4 890 часов в самолетах", — говорится в сообщении.

Видео: Астронавт Алан Бин (YouTube/NASA Х)

За долгие годы, посвященные карьере астронавта и военного, Бин установил 11 рекордов в области космонавтики и воздухоплавания, а также не единоразово был награжден международными премиями и наградами.

Спустя 18 лет после начала карьеры астронавта Алан решил уйти в отставку. Его решение связывалось со статусом и с особым видением вещей, которое открывается после длительной подготовки к космосу.

"Он посещал места и видел вещи, которые никто из глаз художника никогда не видел из первых рук. Он сказал, что надеется запечатлеть этот опыт через свое искусство", – пишет NASA.

Фото: (NASA/Brian Dunbar)

Он следовал за этой мечтой в течение многих лет в своей домашней студии в Хьюстоне, со значительным успехом. Его картины были особенно популярны среди любителей космоса.

Напомним, что в США скончался известный американский певец и актер, который прославился ролями ковбоев в классических вестернах.

Видео: video.rbc.ua