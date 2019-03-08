Вы наше счастье: украинок трогательно поздравили воины на передовой (видео)

Иллюстративное фото (facebook.com)

В Международный женский день бойцы ВСУ записали трогательное стихотворение

С праздником 8 марта украинок поздравили воины ВСУ на передовой на Донбассе. Трогательное видеообращение бойцов опубликовано на Facebook-странице пресс-центра ООС.

На кадрах военные обращаются к женщинам - своим женам, матерям и дочерям - с теплыми словами любви и обещаниями защищать от оккупантов до победы.

"Дорогие наши женщины! Настоящие мужчины, которые защищают вас на Донбассе, поздравляют вас с международным женским днем", - рассказали в ролике бойцы.

"Будьте для нас красивыми, будьте для нас любимыми, будьте с нами, мы вас очень-очень любим, уважаем и ценим", - добавил воин.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также герои записали украинкам стихотворение (на языке оригинала):

"Від вас далеко, любі мами, доні, бабусі та дружини,

Ви наше щастя, а тому й пішли служити.

Оберігаємо ваш спокій та міцний сон, піклуємось про те, щоб була вільна ненька Україна,

З загарбником б'ємося знов і знов, і не зважаємо на втому, рани, кров,

До перемоги, аж поки наш останній ворог не загине".

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Также в поздравлениям по случаю праздника присоединился командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Он подчеркнул, что современная женщина Украины является олицетворением красоты, любви и материнства. Но сегодня "наши женщины не только являются хранительницами семейного покоя, но и стоят на защите Родины в одном строю вместе с мужчинами".

Наев добавил, что в суровых условиях боевых действий украинкам пришлось сменить стильные каблуки на берцы, изысканные платья на бушлаты, теплые дома на холодные блиндажи и казармы.

"Я склоняю голову перед матерями, женами, дочерьми наших защитников, которые ждут своих родных дома. Время ожидания обернется возвращением мужчин домой и в стране наступит мир", - сказал генерал-лейтенант.

Как сообщалось ранее, 14 февраля ко Дню влюбленных военные из Тернопольской артиллерийской бригады записали трогательное видео, в котором обратились к своим прекрасным половинкам со словами любви.

Также мы писали о том, что чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинок с 8 марта, но его пост многие поклонники посчитали довольно странным.