Нашли виновного: в деле о смертельном ДТП под Одессой новая информация

Видео: YouTube/ТСН

Водитель грузовика, который врезался в маршрутку "Одесса – Каролина-Бугаз" во вторник вечером, 29 января, может сесть в тюрьму на большой срок. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

ДТП произошло вечером во вторник в Одесской области, возле села новая Долина Овидиопольского района. Огромный грузовой автомобиль Volvo вылетел на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой и легковым автомобилем.

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В результате аварии погибли двое молодых полицейских и еще четыре человека оказались в больницах с различными травмами.

Водитель маршрутки находится в коме, и врачи пока не могут давать прогнозы.

Изначально показания свидетелей существенно отличались. Некоторые утверждали, что в аварии виноват водитель маршрутки, который пошел на обгон. А другие же говорили, что грузовой автомобиль вылетел сам на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой и легковым автомобилем.

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Как рассказала одна из пассажирок маршрутного автобуса, водитель скорость не превышал и ехал спокойно. Сам момент аварии она не видела, очнулась, когда ее доставали из покореженного автобуса.

Водитель грузовика отказался комментировать аварию. Когда на место происшествия приехал владелец фуры, он поговорил с водителем и передал его слова о том, что маршрутка пошла на обгон.

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На данный момент 75-летний водитель фуры находится под подозрением, 31 января суд должен выбрать ему меру пресечения. В дальнейшем, если будет доказана его вина, то он отправиться в тюрьму на 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились новые подробности смертельного ДТП с полицейскими под Одессой.

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