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Там жесть: новые подробности смертельного ДТП с полицейскими под Одессой (видео)

STYLERПроисшествия    30.01.2019 - 18:26

Видео: YouTube / ТСН

После жуткого ДТП на трассе Одесса - Овидиополь, которое унесло жизни двух молодых полицейских, в области был объявлен трехдневный траур. Авария произошла вчера вечером около 19.00 на окраине села Новая Долина Овидиопольского района на глазах у местных жителей, говорится в сюжете ТСН.

Затор после столкновения грузовика, легковушки и маршрутки растянулся почти на 2 км. 

Два правоохранителя, которые находились в маршрутке, погибли на месте. Это 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко. Еще четыре человека попали в больницу, среди них и водитель маршрутки, который в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам очевидца ДТП, микроавтобус выехал на встречную полосу движения.

"Фура не успела затормозить, она пошла поперек дороги, она с прицепом была. И еще была легковая, Mazda. Ну там жесть", - вспомнила детали происшествия одна из жительниц села.

Там жесть: новые подробности смертельного ДТП с полицейскими под Одессой (видео)

Скриншот

Отмечается, что водитель грузовика, в который врезалась маршрутка, ни с кем не общается. Владелец фуры также приехал на место ДТП. Он и передал слова водителя о том, что маршрутка "на обгон пошла".

Удар от столкновения был настолько сильным, что маршрутка оказалась полностью раскоряжена.

Там жесть: новые подробности смертельного ДТП с полицейскими под Одессой (видео)

Скриншот

Проезжающие мимо водители сразу бросились вытаскивать из салона пассажиров. Вадим Садовский рассказал, что люди в маршрутке кричали, звали на помощь, водитель транспорта лежал на асфальте весь в крови. Вызвали "скорую".

Врачи рассказали, что мужчина до сих пор не вышел из комы, ему восстановили давление, пациент в стабильном состоянии. У него перелом таза, грудной клетки, повреждена голень. 

Как выяснилось позже, погибшие правоохранители направлялись в Одессу, чтобы вручить подозрение в рамках уголовного производства. Они успели проехать в маршрутке только около 10 минут.

Одна из пострадавших Галина Яковлева - единственная, кто смог самостоятельно передвигаться после ДТП - уверена, что "родилась в рубашке".

Там жесть: новые подробности смертельного ДТП с полицейскими под Одессой (видео)

Скриншот

"Водитель маршрутки не спешил, он ехал не быстро. Я ничего не помню. Очнулась, когда пытались открыть дверь маршрутки", - рассказала женщина. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей.

Правоохранители, которые погибли в аварии, сидели возле нее через проход.

Там жесть: новые подробности смертельного ДТП с полицейскими под Одессой (видео)

Скриншот

"Они были по гражданке. Она была в черном пальто, красивом. Он просто в куртке, и ему позвонили перед тем, как была авария, и он сказал, что: "я скоро буду на месте". Это последнее, что он сказал", - говорит она.

Сегодня утром полиция задержала водителя грузовика. По их информации, именно он не справился с управлением и выехал навстречу автобусу. 

Там жесть: новые подробности смертельного ДТП с полицейскими под Одессой (видео)

Скриншот

Как сообщалось ранее, в Запорожской области сразу два автомобиля сбили насмерть пешехода, который переходил дорогу на красный свет светофора.

Напомним, недавно в Одесской области 46-летний житель села Боково сбил на своей машине "ГАЗ-24" двух несовершеннолетних девочек и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что мужчина повесился

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