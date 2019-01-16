Под Одессой водитель "Волги" сбил двух девочек и повесился

Коллаж: РБК-Украина

Инцидент произошел на одной из улиц села Боково Любашевского района

В Одесской области 46-летний житель села Боково сбил на своей машине "ГАЗ-24" двух несовершеннолетних девочек и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что мужчина повесился. Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным полиции, девочки возрастом 13 и 15 лет, которых сбила "Волга", шли по ходу движения транспорта. После наезда мужчина бросил свой автомобиль и скрылся.

Фото: od.npu.gov.ua

Пострадавших доставили в Любашевскую районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Сегодня утром, 16 января, родственники водителя "Волги" нашли его повешенным в хозяйственной постройке совместного домовладения.

Фото: od.npu.gov.ua

По словам родственников, он сообщил им о наезде на девушек и сказал, что хочет покончить жизнь самоубийством.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, что под Киевом водитель автомобиля ВАЗ сбил маму с ребенком на пешеходном переходе. Свидетели ДТП выложили в сеть видео, на котором виден наезд.

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