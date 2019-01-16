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Під Одесою водій "Волги" збив двох дівчаток і повісився

STYLERЖиття    16.01.2019 - 16:02
Під Одесою водій "Волги" збив двох дівчаток і повісився
Колаж: РБК-Україна

Інцидент стався на одній із вулиць села Боково Любашівського району

В Одеській області 46-річний житель села Боково збив на своєму авто "ГАЗ-24" двох неповнолітніх дівчаток і зник з місця події. Пізніше стало відомо, що чоловік повісився. Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними поліції, дівчатка віком 13 і 15 років, яких збила "Волга", йшли по ходу руху транспорту. Після наїзду чоловік кинув свій автомобіль і зник.

Під Одесою водій &quot;Волги&quot; збив двох дівчаток і повісивсяПід Одесою водій &quot;Волги&quot; збив двох дівчаток і повісився

Фото: od.npu.gov.ua

Постраждалих доставили до Любашівської районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Сьогодні вранці, 16 січня, родичі водія "Волги" знайшли його повішеним в господарській будівлі спільного домоволодіння.

Під Одесою водій &quot;Волги&quot; збив двох дівчаток і повісивсяПід Одесою водій &quot;Волги&quot; збив двох дівчаток і повісився

Фото: od.npu.gov.ua

За словами родичів, він повідомив їм про наїзд на дівчат і сказав, що хоче покінчити життя самогубством.

В даний момент поліція встановлює всі обставини події.

Під Одесою водій &quot;Волги&quot; збив двох дівчаток і повісивсяПід Одесою водій &quot;Волги&quot; збив двох дівчаток і повісився

Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, що під Києвом водій автомобіля ВАЗ збив маму з дитиною на пішохідному переході. Свідки ДТП виклали в мережу відео, на якому видно наїзд.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань взялося за справу щодо ДТП у Львові, в якому загинула 25-річна дівчина. Встановлено, що водієм автомобіля є співробітник поліції.

Ми також повідомляли про те, що в Чернігові сталося жорстке ДТП, в якому пенсіонера збила маршрутка, а друга переїхала його.

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