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Жуткое ДТП под Запорожьем: пешехода сбили сразу два автомобиля (фото)

STYLERПроисшествия    29.01.2019 - 16:03
Жуткое ДТП под Запорожьем: пешехода сбили сразу два автомобиля (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

В Запорожской области в Шевченковском районе на автодороге Харьков-Симферополь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - под колесами двух автомобилей погиб человек, который переходил дорогу на красный свет. Как рассказали в полиции, авария забрала жизнь мужчины 1949 года рождения.

Трагедия произошла во вторник, 29 января, около половины седьмого утра.

Как было установлено, пешехода-нарушителя сбил легковой автомобиль Volkswagen LT 35, в результате чего мужчину отбросило на полосу встречного движения. После этого на него совершил наезд водитель автомобиля Mercedes-Benz.

Жуткое ДТП под Запорожьем: пешехода сбили сразу два автомобиля (фото)

Фото: zp.npu.gov.ua

Правоохранители подчеркнули, что оба водителя ехали на зеленый свет светофора.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Жуткое ДТП под Запорожьем: пешехода сбили сразу два автомобиля (фото)

Фото: zp.npu.gov.ua

В полиции открыли уголовное производство.

Жуткое ДТП под Запорожьем: пешехода сбили сразу два автомобиля (фото)

Фото: subbota.ua

Как сообщалось ранее, под Ужгородом Закарпатской области произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали семь человек

Также мы писали о том, что в Ужгороде в декабре автомобиль "Шкода" влетел на большой скорости в остановку городского транспорта.

Напомним, недавно в Одесской области 46-летний житель села Боково сбил на своей машине "ГАЗ-24" двух несовершеннолетних девочек и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что мужчина повесился

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