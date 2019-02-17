Настоящая весна: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

Синоптик дала теплый прогноз погоды на 18 февраля (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине в понедельник будет немного прохладнее, чем в воскресенье

В понедельник, 18 февраля, погода в Киеве и других регионах Украины будет по-весеннему теплой. Народный синоптик Наталья Диденко отметила, что в понедельник погода будет немного прохладнее, чем в воскресенье. Уровень тепла достигнет +3… +6 градусов тепла. Синоптик дала теплый прогноз погоды на 18 февраля на своей станице в Facebook.

Диденко прогнозирует снижение температуры воздуха по до +3… +6 градусов днем.

Синоптик дала теплый прогноз погоды на 18 февраля (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Температура воздуха снизится ночью до -3... +3 градусов, днем от сегодняшних +6… +12 до понедельничных +3… +6 градусов. Теплее будет на Западе и Юге местами до +7… +9 градусов. Свежий воздух ожидается на северо-востоке Украины, даже днем около нуля", - пишет синоптик.

Погода в Киеве и Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Эксперт также рассказала, будут ли осадки 18 февраля.

"Существенных осадков не предвидится, хотя и фронт. Да, иногда что-то "поляпает", да и скорее ночью и утром", - добавила она.

Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в Киеве в понедельник. По ее словам, температура днем достигнет отметки +4 градуса.

"В Киеве понедельник будет холоднее, ночью до -1, днем около +4 градусов. Поэтому, надеюсь, что вы этот пост читаете уже вне дома, в темных очках, демисезонном пальто, на прекрасном солнышке)", - подытожила синоптик.

К слову, наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет "дружной", а лето - сухим и жарким.

Напомним, что львовский сурок Маруся, которую традиционно будят на Сретение, 15 февраля, дала свой прогноз о том, какая весна ждет украинцев в 2019 году. Весна в этом году будет ранняя и теплая, настоящую весеннюю погоду можно ожидать уже к середине марта, через четыре недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что свой прогноз на весну дал харьковский сурок Тимка 2 февраля.

А также рассказывали о том, что экстрасенс рассказала, когда ожидать прихода весны.