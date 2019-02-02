Морозы в прошлом? Синоптики обнадежили прогнозом погоды

Этот день обещает быть теплым и без существенных осадков
В воскресенье, 3 февраля, на всей территории Украины ожидается облачная погода без существенных осадков. Однако синоптики предупреждают о туманах на большей территории страны.
На дорогах, кроме юга, местами ожидается гололедица. Ветер будет умеренный, юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью будет колебаться от 0 до +4 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 тепла.
На Закарпатье, Прикарпатье и местами в южной части ожидается от +8 до +13 градусов тепла. В восточных областях и в Сумской области в течение суток от -3 мороза до +2 градусов тепла.
В Киеве будет облачная влажная погода без существенных осадков. Ночная температура достигнет отметки от 0 до +2 градусов, днем ожидается от +3 до +5 тепла.
Фото: facebook.com/ukrgmc.official
Напомним, ранее мы писали о том, что бабак Тимка предсказал погоду на грядущую весну.
Также мы сообщали о том, что спасатели ГСЧС предупредили украинцев о неутешительных последствиях потепления, которое грозит паводками некоторым областям.