Настоящее волшебство: раскрыта тайная сила молитвы "Отче наш"

Маг уверен, что оригинальную версию "Отче наш" сохранили ученики апостола Андрея Первозванного

Молитва "Отче наш" на арамейском языке способна воплощать в жизнь желания человека и творить чудеса. По словам мага ведической традиции Игоря Мехеды, древнегреческий перевод отличается от оригинальной версии и таким образом лишает молитву "волшебной" силы. Доказательства сверхъестественной способности молитвы провидец нашел в Новом завете, в котором говорится о деяниях апостолов, передает znaj.ua.

Напомним, что арамейский язык в древности был общепонятным (лингва-франка) во всем регионе Ближнего Востока. На нем общались послы и купцы в Израиле и Иудее. В эллинистическую эпоху успешно конкурировал с греческим. Был разговорным языком Иудеи во времена Иисуса Христа.

Мехеда рассказал, что в Библии в Новом завете можно прочитать, как апостолы творили чудеса и исцеляли людей при помощи молитвы "Отче наш". Также апостол Андрей Первозванный мог свободно общаться с волхвами, когда путешествовал по Днепру "из варяг в греки".

Маг уверен, что оригинальная версия молитвы до сих пор существует, и он лично знает людей, которые способны с ее помощью совершать невероятные вещи.

В этом контексте Мехеда напомнил о легедне, в которой Андрей Первозванный в древнем Киеве посвятил в христианство желающих и передал им учение. Позже на фоне конфликтов из-за отличий византийского варианта молитвы и андреевского христиане - ученики апостола скрылись в катакомбах, унеся с собой тайные знания.

"В главных молитвах всех религий и духовных учений земли содержится ключ к входу в Ядро. Нашедшему этот вход будет доступно быстрое исполнение всех задумок в нашем земном мире", - заявил Мехеда.

Под понятием "Ядро" в эзотерике подразумевается "коллективное бессознательное", но не человека (согласно Карлу Юнгу), а "всего живого на Земле, бессознательное самой планеты как живого и разумного существа, а далее - Солнца, Солнечной системы, галактики, вселенной и всех существующих вселенных".

Так, облекая задуманное в "мыслеформу осуществления желаемого", человек с помощью оригинальной молитвы "Отче наш" передает ее в Ядро, после чего оно "воплощается в реальной Вселенной".

Напомним, что весеннее равноденствие в 2019 году произойдет в ночь на 21 марта. Астрономы зафиксируют это событие в среду, 20 марта, в 23:58 по Киевскому времени.

Ранее мы писали о том, сколько выходных будет у украинцев на Пасху в 2019 году.

Как сообщалось, известный карпатский мольфар Михаил Нечай предсказал, что украинцы будут еще долго оправляться от Революции Достоинства. Должно пройти больше, чем пять лет, чтобы наша страна окрепла в экономическом плане.