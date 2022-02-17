Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье: "натуральная красотка"

Настя предстала перед камерами в атласном платье цвета шампанского. При этом наряд был без рукавов и с глубоким декольте, подчеркивая пышный бюст артистки.

Из аксессуаров звезда выбрала длинные белые серьги, а волосы уложила в эффектные кудри с мокрым эффектом. Также она сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и нюдовой матовой помадой на губах.

На одном из фото Каменских позировала с наградой, которую получила за песню "Почуття".

Настя Каменских очаровала вечерним луком с откровенным декольте (instagram.com/kamenskux)

"Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулась стількох сердець. І сподіваюсь, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе - любов та щирість. Дякую за запрошення виконати "Почуття" на "Українській пісні року". І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку", - написала счастливая Настя.

Поклонники оценили эффектный наряд певицы и искупали ее в комплиментах в комментариях.