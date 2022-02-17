UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье: "натуральная красотка"

Автор: Марина Настевич

Настя Каменских показала эффектный и соблазнительный наряд, в котором она блистала на церемонии вручения премии "Украинская песня года", а заодно и похвасталась заветной статуэткой.

Снимками с мероприятия певица поделилась на своей странице в Instagram.

Настя предстала перед камерами в атласном платье цвета шампанского. При этом наряд был без рукавов и с глубоким декольте, подчеркивая пышный бюст артистки.

Из аксессуаров звезда выбрала длинные белые серьги, а волосы уложила в эффектные кудри с мокрым эффектом. Также она сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и нюдовой матовой помадой на губах.

На одном из фото Каменских позировала с наградой, которую получила за песню "Почуття".

Настя Каменских очаровала вечерним луком с откровенным декольте (instagram.com/kamenskux)

"Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулась стількох сердець. І сподіваюсь, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе - любов та щирість. Дякую за запрошення виконати "Почуття" на "Українській пісні року". І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку", - написала счастливая Настя.

Поклонники оценили эффектный наряд певицы и искупали ее в комплиментах в комментариях.

  • Ви наша перлина, частіше радуйте нас своїми українськими піснями
  • Великолепная
  • Яка Ви гарна
  • Натуральная красотка
  • Самая красивая
  • Такая крутая!

Ранее мы писали, что Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за откровенного танца в бикини.

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских