Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні: "натуральна красуня"

Настя постала перед камерами в атласній сукні кольору шампанського. При цьому наряд був без рукавів і з глибоким декольте, підкреслюючи пишний бюст артистки.

З аксесуарів зірка вибрала довгі білі сережки, а волосся вклала в ефектні кучері з мокрим ефектом. Також вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очах і нюдовою матовою помадою на губах.

На одному з фото Каменських позувала з нагородою, яку отримала за пісню "Почуття".

Настя Каменських зачарувала вечірнім луком з відвертим декольте (instagram.com/kamenskux)

"Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулась стількох сердець. І сподіваюсь, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе - любов та щирість. Дякую за запрошення виконати "Почуття" на "Українській пісні року". І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку", - написала щаслива Настя.

Шанувальники оцінили ефектне вбрання співачки і викупали її в компліментах в коментарях.