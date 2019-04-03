ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не навредите ребенку: Комаровский дал важные советы родителям

STYLERЖизнь    03.04.2019 - 07:57
Не навредите ребенку: Комаровский дал важные советы родителям
Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, насколько полезен спорт маленьким детям

Евгений Комаровский дал молодым родителям полезные рекомендации об усиленной двигательной активности ребенка. В частности, сколько малышу в возрасте трех лет можно бегать, чтобы это не сказалось негативно на его здоровье. На своей страничке в Instagram известный педиатр отметил, что дети никогда не будут заставлять себя бегать, если им от этого плохо.

Желание ребенка бегать, прыгать и скакать в этом возрасте доктор Комаровский только приветствует, а обеспокоенность родителей в подобных случаях часто бывает напрасной.

"Вместо того, чтобы вредить своему организму, сидя перед телевизором, он развивает мышцы, кости, связки, суставы и это очень полезно", - рассказал врач.

Также он указал на очень интересный критерий, который позволяет родителям оценивать, нормально ли ребенку заниматься этим спортом или нет.

"Если на конкретные занятия ребенок отправляется с улыбкой и в хорошем настроении, значит его организм испытывает в этом потребность", - говорит доктор Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский показал, какие признаки в поведении малыша должны насторожить родителей и рассказал о том, как вовремя диагностировать проявления аутизма у ребенка

Напомним, что недавно доктор Комаровский заявил о том, что врачи-невропатологи часто выписывают младенцам совершенно ненужные препараты.

Также мы писали, что известный педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и эффективно помочь ребенку, у которого поднялась высокая температура и перечислил все ситуации, при которых необходимо немедленно вызывать врача.

Как правильно шмыгать носом: Комаровский дал неожиданные советы Важнейший этап: Комаровский развенчал миф о детской обуви
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины здоровьеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь